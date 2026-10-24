«Газпром энергохолдинг» стал владельцем «Петербургтеплоэнерго»

«Петербургтеплоэнерго» располагает 380 котельными и примерно 1,9 тыс. км тепловых сетей. По данным издания, выручка компании от продаж в 2025 году составила 13,7 млрд руб. Сам «Газпром энергохолдинг» входит в группу «Газпром» и управляет крупными электроэнергетическими активами, в том числе ТГК-1.