Бывшего замначальника полиции Новгородской области приговорили к 10 годам колонии
Новгородский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Данияра Забирова к десяти годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Ему также назначили штраф в размере 4 млн руб. и на пять лет запретили занимать определенные должности, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
Суд установил, что Забиров получил 5 млн руб. от местного предпринимателя, которого обвиняли в налоговом преступлении. Бизнесмен рассчитывал, что полицейский поможет ему избежать уголовной ответственности.
Бывшего сотрудника полиции также обвиняли в других коррупционных преступлениях. Его действия квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и получение взятки в крупном размере.