Бывшего замначальника полиции Новгородской области приговорили к 10 годам колонии

Новгородский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Данияра Забирова к десяти годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Ему также назначили штраф в размере 4 млн руб. и на пять лет запретили занимать определенные должности, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.