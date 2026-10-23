Пять убийств ради недвижимости: в Петербурге задержали шестерых обвиняемых
В Санкт-Петербурге задержали шестерых человек, обвиняемых в убийстве пяти человек и трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2017 года по январь 2020 года они отравили потерпевших метиловым спиртом, а затем похитили их недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, организованную группу в сентябре 2017 года создал 49-летний петербуржец. В нее также вошли женщина и четверо мужчин. Участники группы, действуя в разных составах, совершили пять убийств, после чего завладели недвижимым имуществом погибших.
Всем шестерым избрали меры пресечения по ходатайству следствия. Фигурантам предъявлены обвинения по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи продолжают собирать доказательства.