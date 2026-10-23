Пять убийств ради недвижимости: в Петербурге задержали шестерых обвиняемых

В Санкт-Петербурге задержали шестерых человек, обвиняемых в убийстве пяти человек и трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2017 года по январь 2020 года они отравили потерпевших метиловым спиртом, а затем похитили их недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.