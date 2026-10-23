Собор XII века в Пскове из списка ЮНЕСКО перейдет под управление РПЦ
Псковский музей-заповедник лишится права управления Спасо-Преображенским собором XII века и братскими кельями Мирожского монастыря. Уведомление об этом музей получил от территориального управления Росимущества по Псковской и Новгородской областям. О решении пресс-служба учреждения сообщила 23 октября.
Сейчас музей и Псковская епархия Русской православной церкви обсуждают, как сохранить собор, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и его фрески XII века. В том числе стороны рассматривают возможность дальнейшей реставрации храма.
В дальнейшем сохранением памятника займется Псковская епархия Русской православной церкви. При этом она планирует учитывать опыт музейных специалистов, в частности при поддержании необходимого температурно-влажностного режима. Работы по сохранению и популяризации объекта намерены согласовывать с министерством культурного наследия Псковской области.
Спасо-Преображенский собор — древнейший сохранившийся храм Мирожского монастыря и один из старейших каменных храмов Пскова. Его построили по заказу новгородского архиепископа Нифонта в XII веке, а стены расписали фресками, созданными при участии византийских мастеров. Росписи сохранились со времени строительства храма и считаются уникальным памятником древнерусского искусства. В 2019 году собор и его фрески включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.