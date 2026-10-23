Собор XII века в Пскове из списка ЮНЕСКО перейдет под управление РПЦ

Спасо-Преображенский собор — древнейший сохранившийся храм Мирожского монастыря и один из старейших каменных храмов Пскова. Его построили по заказу новгородского архиепископа Нифонта в XII веке, а стены расписали фресками, созданными при участии византийских мастеров. Росписи сохранились со времени строительства храма и считаются уникальным памятником древнерусского искусства. В 2019 году собор и его фрески включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.