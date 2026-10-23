Петербургского краеведа Владимира Журавлева приговорили к трем годам колонии
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга приговорил Владимира Журавлева к трем годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Суд также запретил господину Журавлеву на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Вину он признал частично.
По версии обвинения, с 3 по 6 апреля 2022 года господин Журавлев разместил в открытой группе «Город Ораниенбаум» в социальной сети три публикации, содержавшие, как установил суд, заведомо ложную информацию об использовании российской армии. Дело рассматривалось по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — о распространении такой информации по мотивам политической, идеологической или иной предусмотренной законом ненависти.
В июне 2025 года суд отказался заключать господина Журавлева под стражу и отправил его под домашний арест.
Владимир Журавлев — краевед и общественный деятель из Ломоносова. Он возглавляет межрегиональную общественную организацию «Город Ораниенбаум», участвует в работе Ораниенбаумского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Господин Журавлев также состоит в секции истории авиации и космонавтики и Комиссии воздухоплавания Русского географического общества. В 2010-2015 годах он был депутатом муниципального совета Ломоносова. По данным его биографии на сайте РГО, он опубликовал более 50 работ, посвященных градозащите, экологии и культуре Ораниенбаума.