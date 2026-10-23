Петербургского краеведа Владимира Журавлева приговорили к трем годам колонии

Владимир Журавлев — краевед и общественный деятель из Ломоносова. Он возглавляет межрегиональную общественную организацию «Город Ораниенбаум», участвует в работе Ораниенбаумского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Господин Журавлев также состоит в секции истории авиации и космонавтики и Комиссии воздухоплавания Русского географического общества. В 2010-2015 годах он был депутатом муниципального совета Ломоносова. По данным его биографии на сайте РГО, он опубликовал более 50 работ, посвященных градозащите, экологии и культуре Ораниенбаума.