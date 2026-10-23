Пулково принял 12 рейсов на фоне ограничений в аэропортах Москвы
Аэропорт Пулково принял 12 рейсов, перенаправленных из московского авиаузла на фоне ограничений воздушного пространства. По состоянию на 15:30 более чем на два часа задерживались 17 рейсов, еще семь отменили, сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.
Пулково продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ограничений в московских аэропортах расписание может меняться. Решение о том, останутся ли пассажиры перенаправленных самолетов на борту или пройдут в терминал, принимают авиакомпании. Для помощи прибывающим пассажирам в зонах высадки будут работать сотрудники аэропорта.
23 октября аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов. По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбили 22 беспилотника. В Шереметьево объявили воздушную тревогу и организовали перевод пассажиров в безопасные зоны терминалов.
На фоне ограничений авиакомпании корректируют расписание: часть рейсов отменяют или переносят, некоторые самолеты направляют на запасные аэродромы.