Пулково принял 12 рейсов на фоне ограничений в аэропортах Москвы

Пулково продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ограничений в московских аэропортах расписание может меняться. Решение о том, останутся ли пассажиры перенаправленных самолетов на борту или пройдут в терминал, принимают авиакомпании. Для помощи прибывающим пассажирам в зонах высадки будут работать сотрудники аэропорта.