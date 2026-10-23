В Самарской области в сентябре 87% поисковых запросов пришлось на семейную ипотеку

В третьем квартале около трети запросов жителей Самарской области об ипотеке касались семейной программы. Главная причина покупки жилья в Самарской области — отказ от аренды и переезд в собственную квартиру (28% респондентов). 24% хотят решить проблему нехватки пространства. Для 16% покупка связана с желанием жить отдельно от родителей или других родственников, 14% стремятся улучшить качество жилья и окружения. Для 11% респондентов важен переезд ближе к школе, детскому саду или работе, 7% задумались об ипотеке только из-за возможности воспользоваться льготной программой.