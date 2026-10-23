В Самарской области в сентябре 87% поисковых запросов пришлось на семейную ипотеку
Семейная ипотека остается лидером среди льготных предложений. В сентябре 87% поисковых запросов пришлось на нее с указанием конкретного вида льготного кредита и около 30% всех ипотечных запросов. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Развитие».
Пик поисковой активности пришелся на неделю с 31 августа и оказался примерно на 12% выше среднего недельного уровня за квартал. Интерес к условиям кредитования не равнозначен готовности к сделке.
В третьем квартале около трети запросов жителей Самарской области об ипотеке касались семейной программы. Главная причина покупки жилья в Самарской области — отказ от аренды и переезд в собственную квартиру (28% респондентов). 24% хотят решить проблему нехватки пространства. Для 16% покупка связана с желанием жить отдельно от родителей или других родственников, 14% стремятся улучшить качество жилья и окружения. Для 11% респондентов важен переезд ближе к школе, детскому саду или работе, 7% задумались об ипотеке только из-за возможности воспользоваться льготной программой.