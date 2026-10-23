В Свердловской области от клещевого энцефалита умерли четыре человека

«В 2025 году не было зарегистрировано ни одного случая. А в этом году было зарегистрировано четыре случая с летальным исходом от клещевого энцефалита. Это были как жители Екатеринбурга, так и областных городов. Все пострадавшие были не привиты»,— сказала Анжелика Пономарева.