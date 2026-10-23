В Свердловской области от клещевого энцефалита умерли четыре человека
В Свердловской области в 2026 году четыре человека умерли от клещевого энцефалита. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.
«В 2025 году не было зарегистрировано ни одного случая. А в этом году было зарегистрировано четыре случая с летальным исходом от клещевого энцефалита. Это были как жители Екатеринбурга, так и областных городов. Все пострадавшие были не привиты»,— сказала Анжелика Пономарева.
По ее словам, никто из погибших в анамнезе не отмечал присасывания клеща.
Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Филиппова отметила, что сезон клещей в Свердловской области официально завершился. Всего за сезон от присасывания клещей пострадали 18 090 человек. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 42% ниже среднего многолетнего уровня.