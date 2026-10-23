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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

Жительница Самарской области оштрафована за фиктивную регистрацию мигрантов и соотечественников

За восемь месяцев она зарегистрировала в своей квартире семь человек
Большечерниговский районный суд вынес приговор местной жительнице, организовавшей незаконную регистрацию граждан в своей квартире. Об этом сообщает прокуратура.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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По данным следствия, женщина в течение восьми месяцев — с августа 2024 года по апрель 2025 года — за денежное вознаграждение зарегистрировала в своем жилье семь человек, включая граждан РФ и иностранцев. При этом она знала, что зарегистрированные лица не намерены проживать по указанному адресу.
Суд признал фигурантку виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан по месту жительства).
В качестве наказания женщине назначен штраф в размере 105 тысяч рублей. Все незаконно зарегистрированные граждане сняты с регистрационного учета.
Правоохранительные органы напоминают, что фиктивная регистрация является серьезным правонарушением, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Георгий Портнов