Жительница Самарской области оштрафована за фиктивную регистрацию мигрантов и соотечественников

По данным следствия, женщина в течение восьми месяцев — с августа 2024 года по апрель 2025 года — за денежное вознаграждение зарегистрировала в своем жилье семь человек, включая граждан РФ и иностранцев. При этом она знала, что зарегистрированные лица не намерены проживать по указанному адресу.