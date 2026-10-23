Ростов вошел в число городов, где растет количество алкогольных магазинов
В Ростове-на-Дону к началу октября 2026 года насчитывается 381 алкомаркет — на 2,1% больше, чем годом ранее. Как сообщила «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные геосервиса «2ГИС».
Донская столица стала одним из двух городов-миллионников, где число таких точек выросло: второй пример роста — Екатеринбург с прибавкой в 1,4%. Общая же тенденция по стране обратная: в миллионниках суммарно к началу октября работают 13,7 тыс. магазинов алкоголя, что на 6% меньше, чем годом ранее.
Разрыв Ростова с общероссийским трендом особенно заметен на фоне его динамики по разливному пиву: сегмент здесь, напротив, сжимается — за год число точек разливного снижено на 6,6%, до 611 магазинов. Это, впрочем, соответствует общероссийской картине: по стране количество пивных лавок сократилось на 8,7%, до 9,3 тыс. Сильнее всего отрезало Воронеж (минус 16%, до 501 точки), Омск (минус 15%, до 415) и Челябинск (минус 13%, до 593).