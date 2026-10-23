Автомобилист из Самары лишился Infiniti FX35 за пьяную езду
Инспекторы остановили его машину, и, несмотря на признаки опьянения, водитель отказался от медосвидетельствования
Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Самаре водителя, управлявшего автомобилем Infiniti FX35 в состоянии алкогольного опьянения. По итогам судебного разбирательства транспортное средство конфисковали в доход государства. Об этом сообщает региональное ГУФССП.
Инцидент произошел на одной из автодорог областной столицы, когда инспекторы остановили автомобиль для проверки документов. У водителя были выявлены явные признаки опьянения: запах алкоголя, неустойчивость позы и неадекватное поведение.
На предложение пройти медицинское освидетельствование автомобилист ответил отказом. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
По решению суда автомобиль Infiniti FX35, принадлежащий нарушителю, был конфискован. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района Самары.
В рамках исполнительного производства машина была изъята и передана в Росимущество для продажи в доход государства.