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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

Автомобилист из Самары лишился Infiniti FX35 за пьяную езду

Инспекторы остановили его машину, и, несмотря на признаки опьянения, водитель отказался от медосвидетельствования
Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Самаре водителя, управлявшего автомобилем Infiniti FX35 в состоянии алкогольного опьянения. По итогам судебного разбирательства транспортное средство конфисковали в доход государства. Об этом сообщает региональное ГУФССП.

ГУ ФССП по Самарской области

Инцидент произошел на одной из автодорог областной столицы, когда инспекторы остановили автомобиль для проверки документов. У водителя были выявлены явные признаки опьянения: запах алкоголя, неустойчивость позы и неадекватное поведение.
На предложение пройти медицинское освидетельствование автомобилист ответил отказом. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
По решению суда автомобиль Infiniti FX35, принадлежащий нарушителю, был конфискован. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района Самары.
В рамках исполнительного производства машина была изъята и передана в Росимущество для продажи в доход государства.
Георгий Портнов