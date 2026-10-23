Оренбургские черлидеры завоевали призовые места и оказались в числе сильнейших команд ПФО

Оренбургские воспитанники чир-клуба «АэроСтиль» завоевали призовые места чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по чир спорту. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде с участием более 1400 спортсменов из 13 регионов России. Об этом сообщает администрация Оренбурга.