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Волга

Оренбургские черлидеры завоевали призовые места и оказались в числе сильнейших команд ПФО

Оренбургские воспитанники чир-клуба «АэроСтиль» завоевали призовые места чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по чир спорту. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде с участием более 1400 спортсменов из 13 регионов России. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

Иван Маслов / Коммерсантъ

Марина Артемьева и Анеля Вирт завоевали бронзовую медаль чемпионата ПФО в дисциплине «чир-хип-хоп-двойка». В региональном зачете чемпионата ПФО Оренбуржье заняло второе место.
Команда «АэроСтиль PRO Kids» заняла третье место первенства ПФО в дисциплине «чир-фристайл-группа».
Оренбургские спортсмены вошли в шестерку сильнейших команд округа в других дисциплинах.
Руфия Кутляева