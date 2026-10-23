Работники из Оренбурга сообщили о 60 нарушениях трудового законодательства
В администрацию Оренбурга пригласили 10 работодателей на заседание межведомственных комиссий по нелегальной занятости и долгам по зарплате. На встрече, как сообщили в мэрии, были выявлены риски зарплат «в конвертах», неформальных трудовых отношений и задолженности.
С начала 2026 года по телефону доверия сообщили о 60 нарушениях трудового законодательства. За этот же период была погашена задолженность по зарплате на 2,3 млн руб.
Работодателям напомнили о необходимости официально оформлять сотрудников и платить зарплату не ниже установленного МРОТ. По итогам заседания их обязали предоставить в налоговые органы уточненную отчетность.
Управлению экономики поручено подготовить для прокуратуры сведения об организациях, чьи представители не явились на последнее заседание комиссии.