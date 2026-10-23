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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области УК выплатит компенсацию за незаконное увольнение сотрудника

Также с компании взыскана зарплата за период вынужденного прогула
Жигулевский городской суд Самарской области удовлетворил иск прокурора в защиту работника местной управляющей компании. Сотрудника восстановят в должности и выплатят ему компенсацию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Основанием для иска послужило нарушение трудового законодательства со стороны работодателя. Компания незаконно сократила должность работника, а затем прекратила трудовой договор с ним.
По решению суда сотрудник будет восстановлен в должности. Кроме того, в его пользу взысканы зарплата за период вынужденного прогула (четыре месяца) и компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Георгий Портнов