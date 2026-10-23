Прикамский производитель кирпича может увеличить ежегодные налоговые отчисления до 400 млн рублей
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил завод «Производство керамического кирпича на Закаменной», где ознакомился с производственным процессом и планами модернизации завода. В планах предприятия — обновление оборудования, расширение линейки продукции и набор новых сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сегодня на предприятии работают порядка 130 человек, производственный процесс организован в 12-часовые смены, в каждой из которых задействовано около 15 сотрудников. В рамках модернизации планируется обновить участок массоподготовки, линию формовки, оборудование для размещения изделий на обжиговых вагонах, сушильные камеры и линию упаковки готовой продукции. Завод также намерен внедрить новые технологии, загрузить имеющиеся мощности до 100% и увеличить количество рабочих мест со 130 до 185. Реализация проекта также позволит нарастить объемы продаж и увеличить ежегодные налоговые отчисления до 400 млн руб.
«Почти 20 лет здесь выпускают продукцию, из которой возводят наши дома, школы, детские сады. За пять лет — 22 социальных объекта, — рассказал в своем канале в МАХ Дмитрий Махонин. — В производстве используют натуральные компоненты: глины нашего Каменского месторождения, песок и пигменты. В год — до 60 млн штук кирпича, который обеспечивает строительную отрасль не только в Прикамье, но и в 15 других регионах страны. В прошлом году предприятие было в сложном финансовом положении из-за недостаточной загрузки линий. Сегодня удалось обеспечить его необходимым количеством заказов. Компания стабильно работает. А главное — смотрит вперед».
ООО «ПКК на Закаменной» зарегистрировано 15 января 2003 года в Пермском крае, работает в сфере производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Собственность полностью сосредоточена у одного юридического лица — ООО СК «Техстрой», которому принадлежит 100 % доли.