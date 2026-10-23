Прикамский производитель кирпича может увеличить ежегодные налоговые отчисления до 400 млн рублей

«Почти 20 лет здесь выпускают продукцию, из которой возводят наши дома, школы, детские сады. За пять лет — 22 социальных объекта, — рассказал в своем канале в МАХ Дмитрий Махонин. — В производстве используют натуральные компоненты: глины нашего Каменского месторождения, песок и пигменты. В год — до 60 млн штук кирпича, который обеспечивает строительную отрасль не только в Прикамье, но и в 15 других регионах страны. В прошлом году предприятие было в сложном финансовом положении из-за недостаточной загрузки линий. Сегодня удалось обеспечить его необходимым количеством заказов. Компания стабильно работает. А главное — смотрит вперед».