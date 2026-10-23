Мэром Шадринска стал Сергей Сорокин

Депутаты выбирали из двух кандидатур, представленных на рассмотрение губернатором Вадимом Шумковым. Отбор прошли временно исполняющая обязанности главы муниципалитета Ирина Гизатова и Сергей Сорокин. За второго кандидата проголосовали 15 депутатов из 19 присутствовавших на заседании. Он вступит в должность с момента принесения присяги на инаугурации 27 октября. Предыдущий мэр Антон Мокан ушел в отставку в июне согласно окончани. пятилетнего срока полномочий.