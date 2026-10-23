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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

«Обход Тольятти» оградили от диких животных

Ранее на дороге появлялись лоси и другие звери, создававшие угрозу ДТП
Безопасность движения на трассе «Обход Тольятти» повысили за счет установки специального защитного ограждения. Конструкция протяженностью 8,4 км размещена на участке с 89,8 по 93,6 км автодороги. Об этом сообщили представители АО «КК «Обход Тольятти».

Александр Подгорчук / Коммерсантъ

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Место установки ограждения было выбрано на основе анализа данных эксплуатации трассы. Специалисты выявили участки, где наиболее часто фиксировался выход диких животных на проезжую часть.
Защитная система рассчитана на предотвращение выхода на дорогу различных видов животных — от крупных лосей и косуль до мелких представителей фауны, включая лис, волков и зайцев.
Система безопасности включает не только ограждение, но и специально оборудованные переходы для животных под дорогой. При этом естественные маршруты миграции зверей были сохранены.
В случае выявления аналогичных проблемных участков на других отрезках дороги планируется установка аналогичных защитных сооружений.
Георгий Портнов