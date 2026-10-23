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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

На публичные слушания проекта бюджета Тольятти пришли 123 человека

Публичные слушания 22 октября, на которых был представлен проект бюджета Тольятти на ближайшие три года, посетили 123 человека, следует из сообщения городской администрации.

Администрация городского округа Тольятти

В рамках публичных слушаний у горожан была возможность выступить со своими предложениями и инициативами. По данным администрации, в основном вопросы касались благоустройства и поддержки учреждений социальной сферы.
«Все предложения и замечания будут рассмотрены и по возможности учтены в проекте бюджета на предстоящий год. По итогам слушаний 116 человек поддержали проект бюджета, семь человек воздержались. Далее по процедуре документ направят на рассмотрение в Думу Тольятти»,— отмечается в сообщении.
Согласно проекту бюджета, в 2027 году доходы составят 14,673 млрд руб., расходы — 15,283 млрд руб. Дефицит превысит 600 млн руб.
Сабрина Самедова