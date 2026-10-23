На публичные слушания проекта бюджета Тольятти пришли 123 человека

«Все предложения и замечания будут рассмотрены и по возможности учтены в проекте бюджета на предстоящий год. По итогам слушаний 116 человек поддержали проект бюджета, семь человек воздержались. Далее по процедуре документ направят на рассмотрение в Думу Тольятти»,— отмечается в сообщении.