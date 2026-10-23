В Тольятти открыт мобильный пункт для бесплатной вакцинации животных от бешенства
Государственная ветеринарная служба Тольятти организовала мобильный пункт вакцинации домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в администрации города.
Животных прививают бесплатно препаратом «Рабикан». Мобильный пункт расположен на ул. Спортивной (съезд к набережной восьмого квартала) и открыт с 10:00 до 16:00 по будням и с 10:00 до 15:00 по выходным.
Прививку против бешенства также можно сделать по следующим адресам: Автозаводская ветеринарная лечебница, ул. Маршала Жукова, 26; Центральный ветеринарный участок, б-р 50 лет Октября, 77; Комсомольский ветеринарный участок, ул. Коммунистическая, 97.