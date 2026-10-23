В Самаре завершается модернизация теплосетей на улице Николая Панова
Работы полностью закончат к ноябрю
Энергетики Самары завершают реконструкцию магистральной теплосети протяженностью 1,5 км на улице Николая Панова. Об этом сообщает городская администрация.
Масштабный проект обеспечит надежное теплоснабжение более 300 объектов, включая около 30 социальных учреждений. В рамках реконструкции произведена замена семи тепловых камер и труб диаметром от 300 до 800 мм.
Современные технологии включают использование труб с пенополиуретановой изоляцией и встроенной системой дистанционного контроля. Это позволяет оперативно выявлять даже незначительные утечки.
На участках от улицы Подшипниковой до Мичурина ведется восстановление благоустройства, в границах улиц Мичурина и Скляренко выполняется обратная засыпка траншеи.
В настоящее время специалисты «Т Плюс» обновили около 50 км магистральных и квартальных тепловых сетей в Самаре. Восстановительное благоустройство по постоянной схеме завершено более чем на 75% объектов.
Завершение работ планируется к концу октября текущего года. Основные работы по восстановлению благоустройства намерены выполнить до конца года, оставшиеся участки будут завершены до мая 2027 года. В рамках восстановительных работ предусмотрено улучшение состояния улицы и тротуаров, а также проведение озеленения.