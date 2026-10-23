В Самаре завершается модернизация теплосетей на улице Николая Панова

Завершение работ планируется к концу октября текущего года. Основные работы по восстановлению благоустройства намерены выполнить до конца года, оставшиеся участки будут завершены до мая 2027 года. В рамках восстановительных работ предусмотрено улучшение состояния улицы и тротуаров, а также проведение озеленения.