Lada Iskra завоевала две награды национальной премии «ТОП-5 АВТО»
Эксперты признали автомобиль технически совершенным
Новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra получила признание экспертов автомобильного рынка, став двукратным победителем национальной премии «ТОП-5 АВТО». Главная победа была присуждена в категории «Компактный автомобиль / кроссовер», где модель оценивалась по комплексу критериев: соотношение цены и качества, дизайн, технические инновации, комфорт и практичность.
Дополнительное признание Iskra получила в специальной номинации «Ресурсный тест» от журнала «Автопанорама». Автомобиль успешно прошел всесторонние испытания, включающие оценку динамики, управляемости, практичности и экономичности.
Успех компании дополнился еще одной наградой — департамент маркетинга АвтоВАЗа был признан лучшим среди автопроизводителей.