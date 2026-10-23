Lada Iskra завоевала две награды национальной премии «ТОП-5 АВТО»

Новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra получила признание экспертов автомобильного рынка, став двукратным победителем национальной премии «ТОП-5 АВТО». Главная победа была присуждена в категории «Компактный автомобиль / кроссовер», где модель оценивалась по комплексу критериев: соотношение цены и качества, дизайн, технические инновации, комфорт и практичность.