Самарская и Херсонская области обсудили промышленное сотрудничество
В Херсонской области представители минпромторга Самарской области и региональных предприятий провели рабочую встречу с руководителями региональных министерств промышленности и торговли, а также строительства, архитектуры и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Самарские предприятия представили решения для коммунальной инфраструктуры, транспорта и производства комплектующих. В частности, «Гидростеп» предложил насосные станции и очистные сооружения, «Асоми Автоподвеска» изучает возможность локализации производства, а «ТК Универсал» — перевозку крупногабаритных грузов и предоставление спецтехники.
Отмечается, что стороны продолжат переговоры и проработку взаимных предложений.