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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

Самарская и Херсонская области обсудили промышленное сотрудничество

В Херсонской области представители минпромторга Самарской области и региональных предприятий провели рабочую встречу с руководителями региональных министерств промышленности и торговли, а также строительства, архитектуры и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Самарские предприятия представили решения для коммунальной инфраструктуры, транспорта и производства комплектующих. В частности, «Гидростеп» предложил насосные станции и очистные сооружения, «Асоми Автоподвеска» изучает возможность локализации производства, а «ТК Универсал» — перевозку крупногабаритных грузов и предоставление спецтехники.
Отмечается, что стороны продолжат переговоры и проработку взаимных предложений.
Андрей Сазонов