Два проекта комплексного развития в Оренбуржье получили призовые места на Всероссийском конкурсе
Два проекта Оренбургской области заняли призовые места на I Всероссийском конкурсе лучших проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
Проект жилого района «Молодой Оренбург» занял второе место в номинации «Лидер по развитию инфраструктуры в проектах КРТ». Согласно заключенному договору с инвестором, на участке появятся детские сады, школы, ледовый дворец, спортивные и медицинские учреждения.
Проект развития территории бывшего водоканала на набережной реки Урал в Оренбурге оказался на третьем месте в номинации «Лучший проект КРТ с объектами культурного наследия». Здесь собираются восстановить Спасо-Преображенский собор и реконструировать памятники советского периода.
Евгений Солнцев также сообщает, что всего в Оренбургской области заключено 11 договоров КРТ. Общий градостроительный потенциал территорий развития составляет свыше 2 млн кв. м.
«Реализация проектов КРТ позволяет повышать стандарт вводимого жилья и городской среды в регионе. Развивая сопутствующую социальную инфраструктуру, мы не только решаем задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни», мы стимулируем экономический рост и обеспечиваем сбалансированное и устойчивое развитие городов, а также улучшаем качество жизни граждан», — отмечает губернатор Оренбургской области.