Два проекта комплексного развития в Оренбуржье получили призовые места на Всероссийском конкурсе

«Реализация проектов КРТ позволяет повышать стандарт вводимого жилья и городской среды в регионе. Развивая сопутствующую социальную инфраструктуру, мы не только решаем задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни», мы стимулируем экономический рост и обеспечиваем сбалансированное и устойчивое развитие городов, а также улучшаем качество жизни граждан», — отмечает губернатор Оренбургской области.