«Рив Гош» реконструировал третий магазин в Петербурге
23 октября «Рив Гош» (входит в группу RWB) открыл флагманский магазин в ТД «Пассаж» площадью 733 кв. м после реконструкции. Это третий магазин сети, обновленный в 2026 году.
В ходе реконструкции полностью обновились дизайн интерьера магазина и торговое оборудование. В пространстве сохранен исторический лепной декор потолка в большом зале и кирпичные своды малых залов. Отдельные залы отведены для продукции российских и азиатских брендов.
Открытие флагмана в «Пассаже» продолжает развитие и обновление офлайн-сети «Рив Гош», говорится в сообщении компании. В этом году компания также открыла после реконструкции два других магазина: в ТРК «Норд» на пр. Просвещения и в ТК «Меркурий» на ул. Савушкина.
На вопрос «Ъ Северо-Запад», пересматривает ли бьюти-ритейлер стратегию присутствия в офлайне на фоне снижения трафика на объектах торговой недвижимости и активного развития e-commerce, в пресс-службе сети отметили, что стратегия компании сегодня предполагает развитие омниканальности, когда онлайн-платформа и физическая розница дополняют друг друга. «Таким образом, в Санкт-Петербурге мы следуем практике переоткрытия магазинов после реконструкции, а не их закрытия»,— сказали в компании.
«Рив Гош» вошел в контур RWB в конце 2025 года.