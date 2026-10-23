«Рив Гош» реконструировал третий магазин в Петербурге

На вопрос «Ъ Северо-Запад», пересматривает ли бьюти-ритейлер стратегию присутствия в офлайне на фоне снижения трафика на объектах торговой недвижимости и активного развития e-commerce, в пресс-службе сети отметили, что стратегия компании сегодня предполагает развитие омниканальности, когда онлайн-платформа и физическая розница дополняют друг друга. «Таким образом, в Санкт-Петербурге мы следуем практике переоткрытия магазинов после реконструкции, а не их закрытия»,— сказали в компании.