В Башкирии ожидаются высокая пожароопасность, похолодание до -8° и густой туман
24 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Башгидрометцентр. На отдельных участках дорог ухудшится видимость из-за тумана до 500 м.
На территории республики будет переменная облачность, без осадков.
Подует южный ветер, 0-5 м/с.
Ночью похолодает до -3…-8°, местами до — +2°, днем потеплеет до +8…+13°.
В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром местами появится туман. Ветер будет южный, 0-5 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -3…-5°, днем поднимется до +10…+12°.