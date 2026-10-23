В Уфе суд оштрафовал экс-сотрудника железнодорожного техникума на 1 млн рублей
Советский районный суд Уфы приговорил бывшего 47-летнего сотрудника железнодорожного техникума к штрафу в 1 млн руб. Он признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным «Ъ-Уфа», это Егор Шангин.
По материалам дела, в 2020 – 2022 годах руководитель выпускных квалификационных работ студентов получил от обучающихся взятки за подготовку дипломных работ без фактической проверки уровня их знаний. Студенты передали взятки на сумму более 215 тыс. руб.
Суд запретил ему заниматься преподавательской деятельностью на три года, а также конфисковал незаконно полученные средства в бюджет государства.
Взяткодатели привлечены к уголовной ответственности.