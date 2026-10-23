Более половины опрошенных жителей Татарстана использовали нейросети для работы
В Татарстане 52% опрошенных хотя бы раз использовали нейросети для решения рабочих задач, а 33% обращаются к ним несколько раз в неделю или чаще. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
Еще 23% опрошенных пока не используют ИИ, но планируют начать, 25% не планируют этого делать.
Среди пользователей ИИ 84% используют ChatGPT, Claude или DeepSeek, тогда как только 44% используют отечественные текстовые чат-боты. Чаще всего нейросети применяют для поиска информации и идей (92%), написания и редактирования текстов (68%), а также анализа документов (44%).
Молодые специалисты используют ИИ активнее: среди респондентов 18–24 лет нейросети для работы пробовали 70%, среди участников 25–34 лет — 58%.