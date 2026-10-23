Леопарды с мамой переехали в новый вольер Ярославского зоопарка
Маленькие леопарды вместе с матерью Баунти переехали в новый вольер на основной территории Ярославского зоопарка. Увидеть животных посетители смогут уже в ближайшие выходные, сообщили в зоопарке.
Для переезда зоологи перенесли в новый вольер ящик из прежнего домика леопардов, чтобы детеныши чувствовали себя спокойнее на незнакомом месте. Пока малыши прятались в нем, Баунти осматривала территорию. По информации зоопарка, самке понравился новый вольер: она увидела зебру и пообщалась с отцом детенышей — леопардом Амуром, после чего позвала котят на прогулку. Пока маленькие леопарды ведут себя осторожно, но постепенно привыкают к новой обстановке.
Самка леопарда Баунти живет в Ярославском зоопарке с 2024 года. В апреле 2025 года из Самары привезли самца Амура, чтобы создать пару. В сентябре того же года зоопарк сообщил, что животные сблизились. 31 июля 2026 года у Баунти и Амура родились четверо детенышей — два самца и две самки. Первое время они находились с матерью в закрытом помещении под наблюдением специалистов.