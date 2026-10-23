Леопарды с мамой переехали в новый вольер Ярославского зоопарка

Самка леопарда Баунти живет в Ярославском зоопарке с 2024 года. В апреле 2025 года из Самары привезли самца Амура, чтобы создать пару. В сентябре того же года зоопарк сообщил, что животные сблизились. 31 июля 2026 года у Баунти и Амура родились четверо детенышей — два самца и две самки. Первое время они находились с матерью в закрытом помещении под наблюдением специалистов.