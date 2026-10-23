В Южноуральске супруга погибшего бойца СВО отдала мошенникам 8 млн рублей

По словам 27-летней горожанки, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о возможности получить дополнительные деньги за гибель супруга, для этого нужно сверить документы. Местная жительница выполнила все инструкции, и после этого ей позвонила якобы сотрудница Росфинмониторинга. Последняя рассказала, что паспортные данные горожанки попали к мошенникам и они пытаются снять деньги с накопительного счета. Под предлогом «спасения» сбережений супруга погибшего бойца обналичила 8 млн руб., полученных в качестве выплат из-за потери кормильца, и передала их курьеру. Он должен был вернуть деньги на следующий день, однако этого не произошло. На связь «представители банка» тоже не выходили. Тогда местная жительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.