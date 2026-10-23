ОЭЗ построит в Шушарах научно-производственный центр под сдачу в аренду
АО «Особая экономическая зона Санкт-Петербург» получило разрешение на строительство научно-производственного центра на своей площадке в Шушарах, на улице Софийской. Площадь здания составляет 12 488,89 кв. м.
По словам генерального директора ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамары Рондалевой, назначением научно-производственного центра (НПЦ) является размещение высокотехнологичных проектов резидентов ОЭЗ на правах аренды. Для размещения рассматриваются исследовательские проекты, разработки и производства продукции для автомобилестроения. Проект, который будет реализован на площадке НПЦ, определяет Экспертный совет ОЭЗ.
У АО «Особая экономическая зона Санкт-Петербург» уже есть один корпус, построенный по такой схеме. Он находится на площадке «Новоорловская», а его площадь составляет 18 тыс. кв. м. Арендатором там выступаетООО «Газпромнефть-Промышленные инновации».
На данный момент в той же локации строится еще один корпус под сдачу в аренду. Он будет сдан в первом квартале 2027 года, его площадь составляет также18 тыс. кв. м.