Главу сельсовета под Пензой дисквалифицировали на год за долги по контракту
Чиновник из Пензенского района получил дисквалификацию на год за нарушение законодательства в сфере закупок. Районная прокуратура проверила администрацию Кондольского сельсовета, сообщили в пресс-службе надзора.
В марте этого года муниципалитет заключил с подрядчиком договор на очистку дорог местного значения от снега. После исполнения заказчик принял работы, но своевременно не оплатил.
Прокуратура возбудила административное дело по ч. 10 ст. 7.30.2 КоАП РФ за повторное нарушение оплаты контракта. В 2025 году главу Кондольского сельсовета уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.
По данным из открытых источников, администрацию Кондольского сельсовета в марте 2026 года возглавлял Александр Грачев.