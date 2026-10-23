В Уфе 26 октября закроют речные переправы

С 26 октября в Уфе завершится работа речных паромных переправ и внутригородских маршрутов водного транспорта, сообщает пресс-служба горсовета. С будущего понедельника прекратят работать речные паромные переправы «ДОК грузопассажирская», «Трамплин», «Сипайлово», «Дудкино», «Козарез», а также внутригородской маршрут внутреннего водного транспорта общего пользования «Сипайлово – Зеленый Мыс». Решение о закрытии навигации принято в связи с изменением погодных условий и для обеспечения безопасности пассажиров, отмечается в сообщении.