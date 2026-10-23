В Ярославле с 1 ноября подорожает обучение в школах искусств

Предыдущие тарифы действовали с сентября 2025 года. За год плата за занятия на народных инструментах увеличилась на 65 руб. в месяц, на других инструментах и за сольное и хоровое пение с инструментом — на 90 руб. Стоимость обучения на художественном отделении выросла на 70 руб., на хореографическом и театральном — на 65 руб.