В Ярославле с 1 ноября подорожает обучение в школах искусств
В Ярославле с 1 ноября увеличится плата за обучение в муниципальных детских школах искусств. Соответствующее постановление 23 октября подписал временно исполняющий полномочия мэра Николай Степанов, сообщает ЯрНьюс со ссылкой на документ мэрии.
Согласно новым тарифам, обучение игре на баяне, аккордеоне, домре и балалайке будет стоить 750 руб. в месяц, на других музыкальных инструментах — 995 руб. Столько же составит плата за сольное пение, музыкальный фольклор и хоровое пение с инструментом. Занятия в хоре без инструмента обойдутся в 730 руб. в месяц. Обучение на художественном отделении будет стоить 805 руб. в месяц, на хореографическом и театральном — 730 руб.
Предыдущие тарифы действовали с сентября 2025 года. За год плата за занятия на народных инструментах увеличилась на 65 руб. в месяц, на других инструментах и за сольное и хоровое пение с инструментом — на 90 руб. Стоимость обучения на художественном отделении выросла на 70 руб., на хореографическом и театральном — на 65 руб.
Таким образом, повышение составит от 65 до 90 руб. в месяц, или примерно 9–10% в зависимости от направления обучения.