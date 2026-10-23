В Салавате прошел Кубок Евразии по всестилевому каратэ
С 15 по 19 октября в Салавате состоялся двенадцатый Кубок Евразии по всестилевому каратэ, сообщает министерство спорта Башкирии. В соревнованиях участвовали 3,2 тыс. спортсменов из 24 стран мира и 47 регионов России.
В программу вошли всероссийские и международные соревнования, фестиваль среди детей и ветеранов, турнир для детей с ограниченными возможностями здоровья и соревнования по фиджитал-всестилевому каратэ.
Турнир организовали Федерация всестилевого каратэ России и администрация Салавата.