В Салавате прошел Кубок Евразии по всестилевому каратэ

С 15 по 19 октября в Салавате состоялся двенадцатый Кубок Евразии по всестилевому каратэ, сообщает министерство спорта Башкирии. В соревнованиях участвовали 3,2 тыс. спортсменов из 24 стран мира и 47 регионов России.