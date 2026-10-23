Минпром Беларуси договорился о сотрудничестве с минсельхозом Башкирии
Вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и заместитель министра промышленности Беларуси Денис Бакей подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами. Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Бакей находится с визитом в Уфе, накануне он встретился с первым вице-премьером — главой минэкономразвития Башкирии Рустамом Муратовым.
Меморандум предполагает сотрудничество в вопросе обновления регионального парка сельскохозяйственной техники и укрепления материально-технической базы агропромышленного комплекса республики, сообщает пресс-служба минсельхоза Башкирии. Кроме того, по словам господина Фазрахманова, стороны обговорили возможность инновационных платформ для перевозки пчел.
Как сообщает пресс-служба Минпрома Беларуси, встреча Ильшата Фазрахманова и Дениса Бакея состоялась на площадки ООО «Торговый дом "Агросила"» — дилера белорусской компании «Гомсельмаш». После подписания меморандума сельхозпредприятия Башкирии получили ключи от двух комбайнов «Гомсельмаша».