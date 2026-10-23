Минпром Беларуси договорился о сотрудничестве с минсельхозом Башкирии

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и заместитель министра промышленности Беларуси Денис Бакей подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами. Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Бакей находится с визитом в Уфе, накануне он встретился с первым вице-премьером — главой минэкономразвития Башкирии Рустамом Муратовым.