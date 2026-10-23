Гида-проводника осудили за гибель туристки во время экскурсии в пещеру в Сочи
В Сочи гида-проводника Наталью Туракулову приговорили к ограничению свободы на два года и шесть месяцев по делу о гибели туристки во время экскурсии в пещеру «Пасть Дракона». Адлерский районный суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как следует из приговора, в апреле 2026 года Туракулова организовала платный спелеологический тур в закрытую для посещения пещеру. Не имея необходимой лицензии и разрешения, она собрала группу туристов и провела ее на опасный участок. Стоимость экскурсии составляла от 7 тыс. до 10 тыс. руб.
Во время спуска по страховочной навеске вблизи водопада одна из участниц сорвалась и упала в поток воды. Полученные травмы и утопление привели к ее гибели на месте.
Суд установил, что гид не заключила с туристами договор, не провела инструктаж по технике безопасности и не уведомила спасательные службы о проведении экскурсии. Приговор вступил в законную силу.