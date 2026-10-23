Гида-проводника осудили за гибель туристки во время экскурсии в пещеру в Сочи

В Сочи гида-проводника Наталью Туракулову приговорили к ограничению свободы на два года и шесть месяцев по делу о гибели туристки во время экскурсии в пещеру «Пасть Дракона». Адлерский районный суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.