Горячая вода возвращается в Невинномысск, но ремонт не завершен

Ремонт должен был закончиться раньше. В сентябре губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить работы после жалоб жителей на отсутствие горячей воды и отставание подрядчика от графика. На прямой линии 14 октября он назвал 20 октября сроком завершения реконструкции, а 1 ноября — датой, к которой планировали подать воду после испытаний и заполнения системы. Губернатор Ставропольского края также заявил, что с подрядчиком будут разбираться в судебном порядке. Дополнительные силы на объект направили после срыва сроков.