Горячая вода возвращается в Невинномысск, но ремонт не завершен
В Невинномысске начали поэтапно возвращать горячую воду после затянувшейся реконструкции второй главной тепломагистрали. На 22 октября система еще проходила заполнение и настройку: часть домов уже подключили, а специалисты продолжали восстанавливать нормативные гидравлический и температурный режимы, сообщили в «Крайтеплоэнерго».
В Невинномысске подрядчик реконструирует участок второй магистрали от бульвара Мира до улицы Гагарина. По данным «Крайтеплоэнерго» на 15 октября, рабочие выполнили 85% запланированного объема: проложили 860 м из 1 010 м трубопровода. Им оставалось смонтировать ещё 150 м, достроить тепловые камеры и завершить сварку. Старые трубы служили около 50 лет и износились на 80%.
Ремонт должен был закончиться раньше. В сентябре губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить работы после жалоб жителей на отсутствие горячей воды и отставание подрядчика от графика. На прямой линии 14 октября он назвал 20 октября сроком завершения реконструкции, а 1 ноября — датой, к которой планировали подать воду после испытаний и заполнения системы. Губернатор Ставропольского края также заявил, что с подрядчиком будут разбираться в судебном порядке. Дополнительные силы на объект направили после срыва сроков.
Однако к 21 октября в части домов на улице Северной уже восстановили подачу, а управляющие компании подключали остальные здания. На следующий день «Крайтеплоэнерго» сообщило о поэтапном заполнении сети и настройке оборудования. Поэтому сообщения о полном завершении реконструкции и восстановлении горячей воды во всём городе пока опережают опубликованные данные: на 22 октября работы по наладке ещё продолжались. Жителей попросили сообщать о проблемах управляющим компаниям или диспетчерской «Крайтеплоэнерго».