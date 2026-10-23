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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

Денис Паслер примкнул к паломникам

К возрождению Верхотурья приступил четвертый губернатор Свердловской области
Губернатор Свердловской области Денис Паслер презентовал проект восстановления наследия духовной столицы Урала — Верхотурья. Власти заверили, что в ближайшее время город будет «встречать гостей со всего мира и развиваться как самостоятельный туристический центр», а годовой поток гостей в него возрастет более чем в пять раз и приблизится к 1 млн человек. Подробнее о том, как господин Паслер решил продолжить дело трех предшественников — в репортаже «Ъ-Урал».
Рабочая поездка губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Верхотурье

Рабочая поездка губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Верхотурье

Василий Алексеев

Проект по созданию кольцевого туристического маршрута «Паломнический» Денису Паслеру представили под стенами Свято-Николаевского мужского монастыря во время рабочей поездки губернатора в Верхотурье. Путь до 12 духовных, природных и социальных объектов в центре города пройдет по благоустроенным пространствам и составит 4,1 км.
Областной министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов рассказал, что концепцию реализуют в 10 этапов, к двум из которых власти приступят уже в 2027 году. «Будут восстановлены все общественные пространства, чтобы людям можно было комфортно пребывать»,— заверил он.
Верхотурский кремль

Верхотурский кремль

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Верхотурье основано в 1597 году. До основания Екатеринбурга в более чем 200 км южнее в городе располагался центр управления регионом во главе с воеводой. К 1714 году был построен каменный кремль. В Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря находятся мощи святого праведного Симеона Верхотурского — культового уральского святого. На территории Верхотурья расположено 13 церквей, соборов, монастырей и 140 объектов культурного наследия (ОКН). По последним открытым данным на 2025 год, численность населения Верхотурья составляет около 6,5 тыс. человек. Город является самым малочисленным в Свердловской области.

Возрождение Верхотурья как духовной столицы Урала в 1996 году инициировал первый губернатор Эдуард Россель, при котором восстановили Свято-Николаевский и Покровский монастыри, кремль и церковный комплекс в селе Меркушино, приняли программу по обновлению объектов до 2015 года.

В 2010 году второй глава региона Александр Мишарин заявил о необходимости создать туристско-рекреационную зону в городе, включая транспортное кольцо до Алапаевска (4 млрд руб.), гостиницу и кафе (2 млрд руб.) и проведение реставраций (1,8 млрд руб.).

В 2014 году свердловское правительство при третьем губернаторе Евгении Куйвашеве снизило стоимость программы по возрождению Верхотурья с 10 млрд до 4,2 млрд руб. после отказа некоторых предприятий от участия в ней. Власти тогда отметили, что сместили акцент в документе с реставрации памятников на улучшение жизни самих верхотурцев.

Четвертый глава региона Денис Паслер заявил, что город в перспективе должно получить статус «Уральской лавры».

Министр пояснил, что всего в рамках проекта будет благоустроенно 23,5 тыс. кв. м пешеходных зон, 18 тыс. кв. м автомобильных дорог, 4 тыс. кв. м озеленения и восемь локаций. По словам чиновника, в городе создадут смотровые площадки, прогулочные дорожки, навесы и места отдыха у церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Свято-Покровского женского монастыря и обновят три сквера: на ул. Сенянского сделают эстетическое оформление пожарного водоема, на ул. Советской — преобразят мемориальный комплекс, на ул. Комсомольской — разместят фотозону с местом для игр. Господин Сурганов добавил, что туристы смогут перекусить в летнем кафе «Поварня» у стен кремля и приобрести товары на Ярмарочной площади, на которой круглый год будут работать торговые ряды.
«Очень важно сделать фирменный стиль Верхотурья, который позволит тиражировать элементы на каждую из малых архитектурных форм, чтобы была узнаваемость у города»,— сказал министр. Он отметил, что в разных частях города разместят 12 бронзовых «хранителей Верхотурья», которые должны раскрыть духовную столицу Урала через свои образы. В их числе паломник, предприниматель, герой с альпакой и хранитель любви, который символизирует «чувства и теплые воспоминания о городе».
«Хорошей вещью» в проекте Денис Паслер назвал рубленный деревянный дом 1939 года постройки на ул. Малышева, 1, где предприниматель, владелец креативного кластера «У Макаровского» в Екатеринбурге Василий Мосиенко намерен открыть камерную гостинцу на 10 номеров и кофейню с «видами на храмовый комплекс, кремлевскую стену и историческую панораму города». Бизнесмен отметил, что думает о выкупе пяти соседних домов. «Главное, успей приобрести. Дело пойдет, и все разберут»,— предупредил его губернатор, пообещав, что поможет с подключением к газу.
Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь. Крестовоздвиженский собор

Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь. Крестовоздвиженский собор

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Во время прогулки по монастырю Денис Паслер задержался у Крестовоздвиженского собора, где строители приступили к подготовке установки новой конструкции 20 тонного купола. Подрядчик заверил губернатора, что работы будут завершены к 27 августа, однако член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое», председатель свердловского правительства в 1996–2007 годах Алексей Воробьев призвал успеть к 19 августа, в который отмечают Преображение Господне. Губернатор, впрочем, призвал строителей не торопиться и сдать объект не позднее сентября. «Такого проекта у тебя еще не было»,— обратил он внимание Григория Сурганова на специфику работ.
Прогулку по монастырю глава региона завершил в «Доме почетных гостей», который построили в 1913 году к ожидаемому визиту царской семьи. В 2010 году здание сгорело, после чего на нем долгие годы велось восстановление. Губернатора заверили, что работы в доме будут окончательно завершены в мае, а территория приведена в порядок летом. В этом же здании господин Паслер решил подробнее обсудить создание новых мест для размещения будущих гостей Верхотурья.
И.о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Татьяна Белик предложила открыть гостиницу в заброшенном доме помещика Балашова на ул. Ленина, 31, построенного в 1910 году. «Там до 10 номеров точно можно создать, а на первом этаже сделать музей. Если брать все здание под размещение гостей, то получится до 15 номеров, вид с него неплохой»,— сказала госпожа Белик, посмотрев на Григория Сурганова.
Рабочая поездка губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Верхотурье

Рабочая поездка губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Верхотурье

Василий Алексеев

Министр, немного помолчав, предложил построить для гостинцы новое здание. «Чего 10 номеров? Это совсем мало»,— сказал он. Денис Паслер заверил, что 10-15 номеров для Верхотурья «не мало». «У тебя этот молодой человек делает (Василий Мосиенко.— "Ъ-Урал"), и мы еще добавим»,— напомнил губернатор.
В обсуждение вмешался экс-вице-премьер Алексей Воробьев с предложением открыть гостиницу в здании бывшего комплекса торговых заведений на ул. Ленина, 11, построенного в 1870 году. Он пояснил, что для этого властям потребуется выселить из дома отдел полиции. «Поставить крайний срок 10 ноября, День милиции, выбросить все изнутри, да и готово»,— добавил господин Воробьев.
Денис Паслер поддержал идею, подчеркнув, что один этаж необходимо отдать под торговые лавки, второй — под гостиничные номера. «Надо забрать его на баланс в министерство, чтобы ты смог отремонтировать»,— вновь обратился губернатор к Григорию Сурганову.
В разговоре с «Ъ-Урал» Татьяна Белик отметила, что в случае реализации задуманных планов ежегодный туристический поток в Верхотурье может возрасти со 140 тыс. человек до 800 тыс. к 2031 году. «Это будет происходить постепенно за счет развития туристической инфраструктуры вокруг православного ядра, создания более комфортных условий для пребывания, совмещения культурно-познавательных и паломнических целей в одной поездке, развития новых сценариев»,— пояснила она.
Василий Алексеев, Верхотурье
Главное. Урал