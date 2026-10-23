Денис Паслер примкнул к паломникам

Верхотурье основано в 1597 году. До основания Екатеринбурга в более чем 200 км южнее в городе располагался центр управления регионом во главе с воеводой. К 1714 году был построен каменный кремль. В Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря находятся мощи святого праведного Симеона Верхотурского — культового уральского святого. На территории Верхотурья расположено 13 церквей, соборов, монастырей и 140 объектов культурного наследия (ОКН). По последним открытым данным на 2025 год, численность населения Верхотурья составляет около 6,5 тыс. человек. Город является самым малочисленным в Свердловской области.

Возрождение Верхотурья как духовной столицы Урала в 1996 году инициировал первый губернатор Эдуард Россель, при котором восстановили Свято-Николаевский и Покровский монастыри, кремль и церковный комплекс в селе Меркушино, приняли программу по обновлению объектов до 2015 года.

В 2010 году второй глава региона Александр Мишарин заявил о необходимости создать туристско-рекреационную зону в городе, включая транспортное кольцо до Алапаевска (4 млрд руб.), гостиницу и кафе (2 млрд руб.) и проведение реставраций (1,8 млрд руб.).

В 2014 году свердловское правительство при третьем губернаторе Евгении Куйвашеве снизило стоимость программы по возрождению Верхотурья с 10 млрд до 4,2 млрд руб. после отказа некоторых предприятий от участия в ней. Власти тогда отметили, что сместили акцент в документе с реставрации памятников на улучшение жизни самих верхотурцев.

Четвертый глава региона Денис Паслер заявил, что город в перспективе должно получить статус «Уральской лавры».