Жительницу Башкирии арестовали за похищение дочери

Как сообщают пресс-службы республиканского управления СКР и МВД по Башкирии, обвиняемая вместе со своим знакомым похитила свою 18-летнюю дочь. Поводом стали страховые выплаты, полученные студенткой колледжа после гибели ее отца на СВО. Обвиняемая не могла претендовать на эти деньги, так как была в разводе с отцом своей дочери.