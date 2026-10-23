Жительницу Башкирии арестовали за похищение дочери
Поводом стали страховые выплаты, полученные студенткой после гибели ее отца на СВО
43-летняя жительница Стерлитамака и ее 32-летний знакомый обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Как сообщают пресс-службы республиканского управления СКР и МВД по Башкирии, обвиняемая вместе со своим знакомым похитила свою 18-летнюю дочь. Поводом стали страховые выплаты, полученные студенткой колледжа после гибели ее отца на СВО. Обвиняемая не могла претендовать на эти деньги, так как была в разводе с отцом своей дочери.
Вечером 15 октября в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке обвиняемые насильно посадили потерпевшую в автомобиль и отвезли в частный дом в Федоровском районе, где удерживали. Студентка смогла найти телефон и позвонить в полицию. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии задержали предполагаемых похитителей, а потерпевшую освободили.