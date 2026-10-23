С жителя Башкирии взыскали 500 тысяч рублей за незаконную рубку леса

Иглинский межрайонный суд приговорил 48-летнего местного жителя за незаконную рубку леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также с него взыскали 500 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.