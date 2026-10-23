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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области продажи электронных полисов ОСАГО выросли на 60 процентов

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), рынок цифрового страхования в донском регионе демонстрирует уверенный рост. За девять месяцев текущего года показатель реализации е-ОСАГО достиг отметки в 1,1 млн договоров. Для сравнения, годом ранее за тот же период было зафиксировано 663,8 тыс. оформленных полисов, пишет РБК Ростов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди субъектов юга России Ростовская область заняла вторую строчку по темпам прироста. Лидерство сохранил Краснодарский край, где динамика составила почти 80%. В абсолютном выражении на Кубани за указанный период реализовали 2,4 млн электронных документов.
Внутри региона пик пользовательской активности пришелся на сентябрь, когда было заключено 133,5 тыс. договоров. Минимальный спрос отмечен в январе — 98,1 тыс. полисов. При этом цифровой формат продолжает вытеснять бумажные бланки: удельный вес электронных договоров в общей массе вырос с 66,8% до 78,3% (плюс 11,5 процентных пункта).
Финансовый аспект также претерпел изменения. Средняя стоимость годового полиса е-ОСАГО в регионе составила 7,2 тыс. руб., тогда как в 2025 году этот показатель находился на уровне 6,2 тыс. руб. Удорожание составило 15,8%.
В РСА пояснили, что корректировка тарифов связана с вступлением в силу 19 сентября 2026 года обновленных справочников средней стоимости запчастей и нормо-часов. Эти изменения были подготовлены на основе Единой методики Банка России, действующей с 11 июля. Несмотря на рост премий, их динамика остается ниже темпов увеличения средних выплат, что объясняется высоким уровнем конкурентной борьбы страховщиков за безаварийных клиентов.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года средняя компенсация по ОСАГО в Ростовской области достигла 122 тыс. руб., увеличившись на 11,6% относительно аналогичного периода прошлого года (109,4 тыс. руб.).
Станислав Маслаков