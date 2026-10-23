В Ростовской области продажи электронных полисов ОСАГО выросли на 60 процентов
Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), рынок цифрового страхования в донском регионе демонстрирует уверенный рост. За девять месяцев текущего года показатель реализации е-ОСАГО достиг отметки в 1,1 млн договоров. Для сравнения, годом ранее за тот же период было зафиксировано 663,8 тыс. оформленных полисов, пишет РБК Ростов.
Среди субъектов юга России Ростовская область заняла вторую строчку по темпам прироста. Лидерство сохранил Краснодарский край, где динамика составила почти 80%. В абсолютном выражении на Кубани за указанный период реализовали 2,4 млн электронных документов.
Внутри региона пик пользовательской активности пришелся на сентябрь, когда было заключено 133,5 тыс. договоров. Минимальный спрос отмечен в январе — 98,1 тыс. полисов. При этом цифровой формат продолжает вытеснять бумажные бланки: удельный вес электронных договоров в общей массе вырос с 66,8% до 78,3% (плюс 11,5 процентных пункта).
Финансовый аспект также претерпел изменения. Средняя стоимость годового полиса е-ОСАГО в регионе составила 7,2 тыс. руб., тогда как в 2025 году этот показатель находился на уровне 6,2 тыс. руб. Удорожание составило 15,8%.
В РСА пояснили, что корректировка тарифов связана с вступлением в силу 19 сентября 2026 года обновленных справочников средней стоимости запчастей и нормо-часов. Эти изменения были подготовлены на основе Единой методики Банка России, действующей с 11 июля. Несмотря на рост премий, их динамика остается ниже темпов увеличения средних выплат, что объясняется высоким уровнем конкурентной борьбы страховщиков за безаварийных клиентов.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года средняя компенсация по ОСАГО в Ростовской области достигла 122 тыс. руб., увеличившись на 11,6% относительно аналогичного периода прошлого года (109,4 тыс. руб.).