В Ростовской области продажи электронных полисов ОСАГО выросли на 60 процентов

В РСА пояснили, что корректировка тарифов связана с вступлением в силу 19 сентября 2026 года обновленных справочников средней стоимости запчастей и нормо-часов. Эти изменения были подготовлены на основе Единой методики Банка России, действующей с 11 июля. Несмотря на рост премий, их динамика остается ниже темпов увеличения средних выплат, что объясняется высоким уровнем конкурентной борьбы страховщиков за безаварийных клиентов.