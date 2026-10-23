В Ростовской области сняли четырехлетний карантин по лейкозу КРС

Документ также отменяет пункт 1.7 распоряжения управления ветеринарии от 20 июня 2022 года №183 — именно этот пункт устанавливал карантин по лейкозу на отдельных территориях Азовского района. Ранее «МК на Дону» сообщило, что ограничения ввели в феврале 2022 года после вспышки заболевания в Советском Даре. В распоряжении №103 приведена ссылка на акт от июня 2022 года, но не объясняется, вводили ли карантин до этого отдельным документом.