В Ростовской области сняли четырехлетний карантин по лейкозу КРС
Управление ветеринарии Ростовской области отменило карантин по лейкозу крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селе Советский Дар. Он действовал 4 года. Распоряжение №103 начальник ведомства Александр Кругликов подписал 15 октября 2026 года. Ограничения сняли на территории хозяйств Я. В. И. и Я. Е. П., расположенных по одному адресу: улица Фермеров, дом 18.
Документ также отменяет пункт 1.7 распоряжения управления ветеринарии от 20 июня 2022 года №183 — именно этот пункт устанавливал карантин по лейкозу на отдельных территориях Азовского района. Ранее «МК на Дону» сообщило, что ограничения ввели в феврале 2022 года после вспышки заболевания в Советском Даре. В распоряжении №103 приведена ссылка на акт от июня 2022 года, но не объясняется, вводили ли карантин до этого отдельным документом.
Основанием для отмены ограничений управление назвало письмо начальника Азовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных С. Ю. Дедковой от 14 октября 2026 года №41.06/1422 и заключения той же даты. Само распоряжение не раскрывает содержание заключений, число выявленных в 2022 году животных и результаты последних лабораторных исследований. Контроль за исполнением нового документа возложили на заместителя начальника управления ветеринарии А. П. Овчарова.
Лейкоз КРС вызывает вирус, который может долго не проявляться внешними симптомами. При клиническом течении у животных увеличиваются лимфоузлы, появляются опухоли и отеки, нарушается репродуктивная функция, скот худеет. Инфекцию распространяют больные животные; вирус передается при контакте, а также через кровь, молоко и слюну. Инкубационный период может длиться от двух месяцев до шести лет.
Федеральные ветеринарные правила предусматривают лабораторный контроль перед снятием карантина. Ограничения можно отменить не ранее чем через 60 дней после вывоза последнего больного или инфицированного животного и при условии двух подряд отрицательных результатов предусмотренных исследований. Распоряжение №103 фиксирует итоговое решение региональной ветслужбы, но не перечисляет проведенные анализы и даты вывоза животных.