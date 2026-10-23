В Новосибирске изъяли партию немаркированных сигарет стоимостью 4,5 млн рублей

Крупную партию немаркированных сигарет известных брендов стоимостью свыше 4,5 млн руб. изъяли правоохранители Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ. В отношении 50-летнего предпринимателя, организовавшего сбыт нелегальной табачной продукции, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере, санкция — лишение свободы на срок до шести лет). На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.