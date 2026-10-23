«Авангард» и «Сибирь» проиграли в чемпионате КХЛ
Обе сибирские команды вели в счете и упустили преимущество
Оба сибирских клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграли свои матчи 22 октября. Омский «Авангард» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» на своей арене, а новосибирская «Сибирь» — санкт-петербургскому СКА на выезде.
Омичи вели после двух периодов 2:1, причем игрок хозяев Василий Пономарев открыл счет в тот момент, когда «Авангард» был в меньшинстве. Во втором периоде у «Авангарда» отличился Джошуа Ливо. Но в заключительной 20-минутке «Нефтехимик» провел две шайбы и добился победы со счетом 2:3.
«Сибирь», в свою очередь, вела в первом периоде 3:1 (забивали Егор Коршков, Сергей Попов и Антон Косолапов), но к его концу уже уступала 3:4. 13-й раз в истории КХЛ в первом периоде было забито семь голов. В дальнейшем СКА нарастил преимущество и довел счет до 6:3. «Хорошее начало первого периода и такая безобразная его концовка»,— заметил после игры главный тренер гостей Ярослав Люзенков.
«Сибирь» с 17 очками осталась на седьмом месте в турнирной таблице «Восточной» конференции лиги. «Авангард» с 16 очками — на предпоследнем, десятом.