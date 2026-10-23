«Авангард» и «Сибирь» проиграли в чемпионате КХЛ

«Сибирь», в свою очередь, вела в первом периоде 3:1 (забивали Егор Коршков, Сергей Попов и Антон Косолапов), но к его концу уже уступала 3:4. 13-й раз в истории КХЛ в первом периоде было забито семь голов. В дальнейшем СКА нарастил преимущество и довел счет до 6:3. «Хорошее начало первого периода и такая безобразная его концовка»,— заметил после игры главный тренер гостей Ярослав Люзенков.