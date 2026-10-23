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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Южный Урал

Челябинский ЧКБ в овертайме обыграл «Новосибирск»

Баскетбольный клуб ЧБК в первом домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги России по баскетболу встречался с «Новосибирском».
Встреча получилась упорной, и ее исход решился в дополнительное время. Сильнее оказались челябинцы — 103:94.
Лучшими в составе хозяев площадки стали Кортез Эдвардс (23 очка, 7 подборов, 9 передач), Руслан Туманов (18 очков) и Джером Хантер (16 очков). У гостей 17 очков на счету Дмитрия Кадошникова.
ЧБК после четырех проведенных матчей идет без поражений. Следующая игра пройдет 25 октября, соперником челябинского клуба станет баскетбольный клуб «Барнаул» из Алтайского края.
Дмитрий Моргулес