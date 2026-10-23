Челябинский ЧКБ в овертайме обыграл «Новосибирск»
Баскетбольный клуб ЧБК в первом домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги России по баскетболу встречался с «Новосибирском».
Встреча получилась упорной, и ее исход решился в дополнительное время. Сильнее оказались челябинцы — 103:94.
Лучшими в составе хозяев площадки стали Кортез Эдвардс (23 очка, 7 подборов, 9 передач), Руслан Туманов (18 очков) и Джером Хантер (16 очков). У гостей 17 очков на счету Дмитрия Кадошникова.
ЧБК после четырех проведенных матчей идет без поражений. Следующая игра пройдет 25 октября, соперником челябинского клуба станет баскетбольный клуб «Барнаул» из Алтайского края.