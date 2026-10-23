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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Средняя Волга

Астрахань купит квартиры для переселенцев за 274 млн через долевое строительство

Администрация Астрахани закупает квартиры в новостройках для переселения граждан из аварийного фонда. Жилье приобретается в муниципальную собственность через долевое строительство с расчетами по счетам эскроу. Всего по 16 лотам планируется купить квартиры трех типов. Общая максимальная цена контрактов превышает 142,55 млн руб.

Марина Окорокова

Восемь закупок приходится на двухкомнатные квартиры. Это квартиры площадью от 58,4 до 62,1 кв. м, по две в каждом лоте. Однокомнатные площадью от 37,6 кв. м закупаются пятью лотами: от двух до четырех квартир в каждом. Трехкомнатные от 80,9 до 83,6 кв. м — тремя лотами, тоже по две квартиры.
Заказчик приобретет жилье в черте Астрахани. Дома должны быть оснащены центральным холодным водоснабжением, водоотведением и отоплением, либо автономным ГВС, а также лифтами и счетчиками. Требуются квартиры с отделкой, готовые для жизни.
На передачу квартир муниципалитету заказчику дается время до марта 2027 года. Заявки на участие в этих 16 закупках принимают до 30 октября.
22 октября мэрия подвела итоги еще по семи аналогичным аукционам. Общая сумма контрактов составила более 131,5 млн руб.
Нина Шевченко