Астрахань купит квартиры для переселенцев за 274 млн через долевое строительство

Восемь закупок приходится на двухкомнатные квартиры. Это квартиры площадью от 58,4 до 62,1 кв. м, по две в каждом лоте. Однокомнатные площадью от 37,6 кв. м закупаются пятью лотами: от двух до четырех квартир в каждом. Трехкомнатные от 80,9 до 83,6 кв. м — тремя лотами, тоже по две квартиры.