Гендиректор строительной компании получил условный срок после гибели рабочего в Петербурге
Петроградский районный суд Петербурга приговорил к полутора годам лишения свободы условно генерального директора строительной компании по делу о гибели рабочего на стройке на Большой Зелениной улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Суд установил, что в июле 2026 года руководитель не обеспечил соблюдение требований безопасности при проведении работ на высоте. В результате рабочий упал и получил тяжелые травмы, от которых скончался. В деле речь шла о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину. Суд также принял во внимание, что он выплатил сестре погибшего 3 млн руб. и принес ей извинения. Дело рассматривалось в особом порядке.
Помимо условного срока с испытательным сроком три года, суд запретил осужденному заниматься строительством, реконструкцией и ремонтом жилых домов и помещений в течение двух лет и десяти месяцев.