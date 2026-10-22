Гендиректор строительной компании получил условный срок после гибели рабочего в Петербурге

Суд установил, что в июле 2026 года руководитель не обеспечил соблюдение требований безопасности при проведении работ на высоте. В результате рабочий упал и получил тяжелые травмы, от которых скончался. В деле речь шла о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).