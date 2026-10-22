Корреспондент «Ъ Северо-Запад» Константин Леньков получил спецприз премии «Золотое перо»

Корреспондент Константин Леньков в журналистике более пяти лет. С апреля 2021 года по июнь 2026 года он работал в петербургском издании ЗАКС.Ру, с августа 2025 года исполнял обязанности главного редактора. В июле 2026 года присоединился к команде «Коммерсантъ Северо-Запад».