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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Северо-Запад

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» Константин Леньков получил спецприз премии «Золотое перо»

Корреспондент отдела политики и общества «Ъ Северо-Запад» Константин Леньков был удостоен специального приза премии «Золотое перо Санкт-Петербурга» от Законодательного собрания Северной столицы. Церемония вручения прошла 22 октября в Доме журналиста. Диплом корреспонденту вручила депутат городского парламента Марина Шишкина.
Диплом корреспонденту вручила депутат городского парламента Марина Шишкина

Диплом корреспонденту вручила депутат городского парламента Марина Шишкина

Андрей Ершов

Корреспондент Константин Леньков в журналистике более пяти лет. С апреля 2021 года по июнь 2026 года он работал в петербургском издании ЗАКС.Ру, с августа 2025 года исполнял обязанности главного редактора. В июле 2026 года присоединился к команде «Коммерсантъ Северо-Запад».
Помимо корреспондента «Ъ Северо-Запад», спецпризами Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области отметили директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова и ветерана ленинградской журналистики Алексея Александрова.
Лауреатами премии «Золотое перо Санкт-Петербурга» в этом году стали корреспондент ТАСС Александра Подервянская, обозреватель «Санкт-Петербургских ведомостей» Дмитрий Прохоров и заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по производству тематических программ и специальных проектов Ольга Разина.
Учредителем и организатором обеих премий выступает петербургский Дом журналиста при поддержке Союза журналистов России. Лауреатов определяет экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор