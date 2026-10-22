Корреспондент «Ъ Северо-Запад» Константин Леньков получил спецприз премии «Золотое перо»
Корреспондент отдела политики и общества «Ъ Северо-Запад» Константин Леньков был удостоен специального приза премии «Золотое перо Санкт-Петербурга» от Законодательного собрания Северной столицы. Церемония вручения прошла 22 октября в Доме журналиста. Диплом корреспонденту вручила депутат городского парламента Марина Шишкина.
Корреспондент Константин Леньков в журналистике более пяти лет. С апреля 2021 года по июнь 2026 года он работал в петербургском издании ЗАКС.Ру, с августа 2025 года исполнял обязанности главного редактора. В июле 2026 года присоединился к команде «Коммерсантъ Северо-Запад».
Помимо корреспондента «Ъ Северо-Запад», спецпризами Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области отметили директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова и ветерана ленинградской журналистики Алексея Александрова.
Лауреатами премии «Золотое перо Санкт-Петербурга» в этом году стали корреспондент ТАСС Александра Подервянская, обозреватель «Санкт-Петербургских ведомостей» Дмитрий Прохоров и заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по производству тематических программ и специальных проектов Ольга Разина.
Учредителем и организатором обеих премий выступает петербургский Дом журналиста при поддержке Союза журналистов России. Лауреатов определяет экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.