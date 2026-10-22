В Ростовской области ввели более 1,8 млн квадратных метров жилья за девять месяцев
В Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года построили более 1,8 млн кв. м жилья, более 1 млн кв. м из этого объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам совещания с регионами под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
В регионе действуют меры поддержки жилищного строительства и приобретения жилья. В их числе — субсидирование процентных ставок, выплаты при рождении ребенка, льготная ипотека под 1% для врачей, фельдшеров и учителей, а также земельные сертификаты для многодетных семей.
По словам губернатора, в 2026 году этими мерами поддержки воспользовались более 1 тыс. жителей Ростовской области.