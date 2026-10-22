Отопительный сезон в Ростовской области стартовал в 39 городах и районах
Отопительный сезон в Ростовской области начался в 39 муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам совещания с субъектами РФ, которое провел вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
По словам главы региона, к зиме подготовлены многоквартирные дома, котельные, тепловые, электрические и водопроводные сети. В регионе также сформированы запасы топлива.
Подготовка коммунальной инфраструктуры к холодам стала одной из тем совещания, посвященного региональному развитию.